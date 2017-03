Scontri a Fuorigrotta, corteo per la liberazione dei due arrestati

Sono un centinaio le persone, stamattina, dirette in corteo verso il Tribunale di piazza Cenni al Centro direzionale: la manifestazione partita da piazza Garibaldi è per la liberazione dei due arrestati nel corso degli scontri avvenuti lo scorso sabato a Fuorigrotta, quando Matteo Salvini ha tenuto il suo comizio negli spazi della Mostra d'Oltremare.

I due manifestanti - uno dei due è incensurato - verranno giudicati stamane con rito direttissimo. L'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale. Assistiti dai loro difensori di fiducia, forniranno al giudice la propria versione dei fatti.

Altre quattro persone, invece, sono state denunciate a piede libero.

Numerose le sigle che partecipano al corteo di solidarietà per i due arrestati. Tra queste i Carc, Precari Bros, Ex Opg occupato - Je so' pazzo, Magnammece 'o pesone. Tra i manifestanti anche il consigliere comunale di Sinistra in Comune, Pietro Rinaldi.

Ingente lo schieramento delle forze dell'ordine a seguito della manifestazione.