Scontri al corteo antifascista, la risposta degli attivisti: “Forze dell'ordine violente”

I manifestanti, protagonisti ieri del corteo contro Casapound, si sono ritrovati oggi in un'assemblea pubblica all'esterno di palazzo Giusso, nel centro cittadino, per poi partire in corteo fino a via Santa Brigida, dove si trova una sede del Partito Democratico.

Ieri le tensioni all'esterno dell'hotel Ramada, dove si teneva il comizio del leader nazionale di Casapound Simone di Stefano, oggi le puntualizzazioni. “Tante e tanti si stanno radunando per denunciare senza mezzi termini la violenza delle forze dell'ordine che ieri ha colpito il corteo antifascista che voleva contestare la kermesse di Casapound all'hotel Ramada – scrive il collettivo Insurgencia – denunciamo le violenze subite dalle centinaia di manifestanti scesi in piazza contro il comizio e denunciamo altresì la criminale gestione dell'ordine pubblico da parte del vicequestore Fiorillo”.

“Le foto dei fermi di ieri – prosegue Insurgencia – decine di ragazzi costretti faccia al muro, rendono plasticamente la folle gestione di piazza a firma del questore De Iesu, che addirittura ci definisce manigoldi”. Denunciano anche le false notizie fatte circolare ad hoc: “Ad esempio non c'è stato alcun lancio di molotov ieri”. In via Santa Brigida c'è la sede del Pd, e la scelta di arrivare lì era volta ad evidenziare “le responsabilità di un partito che con le sue politiche è responsabile della devastazione ambientale in Campania”.