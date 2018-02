Comizio di Casapound, i collettivi antifascisti vengono respinti dai poliziotti

Mentre il comizio di Casapound è in corso all'hotel Ramada (dove è presente anche il candidato Simone di Stefano), un corteo di manifestanti antifascisti ha cercato di raggiungere l'albergo per protestare contro l'estrema destra. Obiettivo non raggiunto per il nutrito schieramento di forze dell'ordine via Galileo Ferraris. Un gruppo di circa venti manifestanti ha eluso il primo cordone di polizia, riuscendo a raggiungere l'incrocio tra corso Arnaldo Lucci e via Ferraris. Qui la Polizia è intervenuta inseguendo i manifestanti all'interno del parcheggio: lancio di petardi che abbiamo documentato in un primo video. Al momento si procede all'identificazione di circa venti manifestanti.



La versione dei manifestanti: "Centinaia di persone si sono radunate per contestare la passerella elettorale di Casapound in città: il fascismo è incostituzionale! Un enorme dispositivo repressivo è stato messo in campo: centinaia di agenti, reti, camionette a tutela dei fascisti del terzo millennio. 4 feriti, manganellate, perquisizioni faccia al muro per chi legittimamente rivendicava l'antifascismo come valore fondante della nostra società. Il corteo ora raggiunge la Questura per chiedere la liberazione dei fermati". Lo scrivono su facebook ragazze e ragazzi del centro sociale ex Opg - Je so' pazzo.