Manichini dei pentiti bruciati, flop alla marcia anticamorra

Delusione per la marcia anticamorra organizzata a Castellammare di Stabia nel rione in cui sono stati bruciati i manichini dei pentiti.

Scarse le presenze per l'iniziativa promossa da Nino Di Maio, che da tempo si batte per i diritti dei disabili. Il corteo inizialmente previsto non si è più fatto.

Presente, invece, come annunciato il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino.

Falò

Così devono morire i pentiti abbruciati: era stata l'inquietante scritta comparsa, su di uno striscione, accanto ad un falò acceso ieri a Castellammare di Stabia. Accanto al rogo, appiccato in un rione della città considerato roccaforte del clan dei D'Alessandro, il rione Savorito, anche un manichino.