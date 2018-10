Manganello in auto: 18enne denunciato

Aveva un manganello telescopico in auto e non è ancora chiaro a cosa gli servisse. È quello che hanno scoperto i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio quando hanno fermato un 18enne incensurato del posto. I militari, dopo una perquisizione al veicolo, hanno scoperto l'arma. Oltre al manganello il giovane aveva anche 12 grammi di marijuana. Il giovane è stato denunciato.

Sempre i militari della stessa stazione hanno arrestato anche un 19enne incensurato di Massa di Somma che è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana insieme al materiale per il confezionamento e 80 euro in contanti. L'arrestato è stato trasferito agli arresti domiciliari dove attenderà di essere giudicato con rito direttissimo.