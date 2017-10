Lavori alle condotte, venerdì 20 Torre del Greco resterà senz'acqua

Giornata senz'acqua per Torre del Greco in programma il prossimo 20 ottobre. A comunicarlo è la Gori, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città.

Verranno effettuati dei lavori alle condotte che lasceranno a secco diverse zone dalle 15 alle 23.

Nel dettaglio, queste le aree interessate: via De Bottis; Piazza Palomba e relative traverse; Corso Umberto I e relative traverse; vico Annunziata; via Cavallerizzi fino ponte di via Circumvallazione; via Baia; viale del Gatto; via Circumvallazione nel tratto da via Volturno a via Purgatorio; via Purgatorio fino a via Nazionale; via Napoli fino Caserma dei Carabinieri.