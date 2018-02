San Giovanni a Teduccio senz'acqua: lavori il 19 febbraio

A renderlo noto è Abc Napoli: il 19 febbraio alcune zone di San Giovanni a Teduccio si troveranno senza approvvigionamento idrico a causa di alcuni lavori di manutenzione della rete idrica.

La sospensione è programmata dalle 10 alle 21. Le zone interessate ai lavori sono Corso San Giovanni, nel tratto compreso tra Via Principe di Sannicandro e Via Pietrarsa, e la stessa Via Pietrarsa.

Inoltre, le zone limitrofe a quelle interessate potrebbero patire fenomeni di torbidità delle acque, questo dovuto alle operazioni di chiusura e riapertura delle condotte.