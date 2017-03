Insegnante in maternità: disagi per i bimbi

La mancanza di un'educatrice andata in maternità potrebbe costringere un gruppo di bambini ad uscire tre ore prima da scuola. Succede nel quartiere San Carlo all'Arena a Napoli dove la scuola “Cecilia de Luna Folliero” è in preda ad una emergenza per la mancanza di una sola insegnante. La scuola di piazza Sant'Eframo non può sostituire per mancanza di fondi l'educatrice che è andata in maternità. Così i bambini della sezione “Primavera” sono costretti ad uscire tre ore prima da scuola. Gravi disagi anche per i genitori dei piccoli, molti dei quali sono a lavoro nel momento in cui i piccoli lasciano il plesso scolastico.

Alla mancanza di personale si aggiunge anche la mancanza d'acqua periodica all'interno dell'istituto. «È una vergogna – dichiara una mamma – molti bambini delle materne hanno le micosi per la scarsa igiene, e nessuno ci dà risposta, nessuno tra chi di dovere, sembra volersi interessare a questa cosa». Già ad inizio anno i genitori degli alunni si sono autotassati per acquistare tutti i generi di prima necessità per l'attività didattica ma non è bastato vista la carenza strutturale di fondi da destinare alla scuola. Le famiglie dei piccoli alunni hanno protestato ufficialmente in tutte le sedi istituzionali ma non ricevendo finora alcuna risposta.