Guasto idrico a Torre Annunziata, città senz'acqua fino a mezzogiorno

Un guasto improvvisto nel sistema idrico locale sta causando particolari disagi alla cittadinanza di Torre Annunziata.

Come specificato da Gori, "sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 08:30 alle 12:30 di giovedì 16 maggio 2019".

Le zone coinvolte sono quelle di via Prota, via Caravelli, Corso Umberto I, via Giovanni Avallone, via Luigi Staiano, via Vincenzo Gambardella, Vico Zampa, via Pasquale Fusco, via Gino Alfani, via Delle Quattro Giornate, via Simonetti, Rampa Nunziante, via Maresca, Viale Guglielmo Marconi, via Mauro Morrone, via Vesuvio, via Vittorio Veneto, via Vagnola, via Dei Mille, via Xxiv Maggio, Piazza Enrico De Nicola, via Luigi Iacono, via Molo Di Ponente, via Carlo Poerio, Corso Vittorio Emanuele Iii, via Sandulli, via Delle Vigne, via Porto, via Lava, Piazza Ernesto Cesaro, Riviera Caracciolo, via Domenico Cirillo, via Asilo Infantile, via Scuola, via Iv Novembre, via Dante Alighieri, via Langella, via Ciro Menotti, Rampa Porto, Vico Gelso, via Lebano, Vico Luna, Rampa Naviganti, via Luigi Zuppetta, via Pietro Toselli, via Giuseppe Parini, Piazza Giovanni Nicotera, via Molini Idraulici, via Luigi Cesaro, Piazza Paolo Morrone, via Alessandro Volta, Largo Ferriera Vecchia, via Vittorio Emanuele Ii, Largo Fabbrica D'armi, via Paolo Boselli, via Molo Di Levante, via Castello, Piazza Giacomo Matteotti, via Fiume, via Roberto D'angio', via Santa Lucia, via Dogana, via Xxi Gennaio, Piazza Cesare Battisti, via Castello, Piazza Giacomo Matteotti, Corso Giuseppe Garibaldi, Vico Fucine, via Alfonso De Simone, via Garofano, via Sambuco, via Commercio, via Pompei, Piazza Giovanni Xxiii, via Della Fortuna, via Gioacchino Murat, via Sepolcri, via Aurora, Vico Ottonai, via Oplonti, via Magnolia, via Margherita Di Savoia, via Gassometro ed in tutte le traverse della zona.