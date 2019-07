Manca l'acqua per due giorni a San Giuseppe e Terzigno

Gori comunica che per lavori programmati è programmata la sospensione dell’erogazione idrica dalle 9 alle 12,30 di martedì 16 luglio 2019, nelle seguenti zone del comune di Terzigno: Via Vicinale Lavarella, Via Amati, Via Carpiti, Via Zabatta, Via Nespole Della Monica, Via Calamone e Relative Traverse. Nella stessa giornata e con lo stesso intervallo niente acqua neppure a San Giuseppe Vesuviano in Via Volanti, Via Salvati, Via Zabatta, Via Telesi, Vico Bonanni e traverse.

San Giuseppe Vesuviano avrà un’interruzione idrica anche dalle 9 alle 11,30 di mercoledì 17 luglio 2019 nelle seguenti strade: Via Palomba, Cortile I Santa Maria La Scala, Via Alveo Falangone, Via Meandri, Via San Leonardo Zabatta, Via Mattiuli, Cortile Ii Santa Maria La Scala, Via Ercole Patti, Traversa Comunale Di Via Boschi, Viale Orazio, Via Chiavarielli, Via Boschi, Via Profica Paliata, Via Santa Maria La Scala, Via Salvati, Via Volante, Via Scopari, Via Zabatta, Traversa Di Via Tennis Falangone, Tratto I Di Via Chiavarelli e Traverse. Contestualmente rubinetti a secco ad Ottaviano in Via Ercole Patti e traverse.