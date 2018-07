Cinquemila persone senz'acqua a Pozzuoli

Sarà una giornata lunghissima quella che attende domani Pozzuoli. Martedì 24 luglio, dalle 9 alle 14 verrà sospesa l'erogazione idrica per un guasto improvviso alla condotta idrica. L'esecuzione dei lavori urgenti lascerà senz'acqua circa cinquemila persone nel comune flegreo. In particolare ad essere colpita sarà l'area nord di Pozzuoli.

La parte alta della città subirà la sospensione e le strade interessate saranno: via Artiaco, via Campana, via Luciano e tutte le aree attigue a partire dall'altezza del ponte dell'uscita della Tangenziale di via Campana fino a piazza Capomazza. I disagi colpiranno anche aree dove si trovano diversi uffici pubblici ed attività commerciali che resteranno chiusi o osserveranno orari ridotti.