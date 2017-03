San Giorgio senz'acqua, domani scuole chiuse

A San Giorgio a Cremano il sindaco Giorgio Zinno ha disposto, con un'ordinanza, la chiusura delle scuole per la giornata di domani. Il provvedimento è stato deciso per i problemi nell'erogazione idrica previsti dalle ore 8.00 alle ore 17.00 annunciati da Gori.

Si tratta di una sospensione dovuta ala necessità di lavori urgenti finalizzati, spiega Gori, "al miglioramento del servizio".

LE ZONE INTERESSATE - L'acqua mancherà in via Aldo Moro, via Manzoni, via Salvatore Di Giacomo, piazza Giordano Bruno, via Pittore, via Sant'Anna, via Brodolini, via Turati, via Mercadante, via Gianturco, via Don Morosini, via Matteotti, via Stanziale, vico Figliuolo, via Alveo Farina, via Bachelet, via Cavalli di Bronzo e traverse.



LE SCUOLE CHIUSE - Queste invece le scuole che resteranno chiuse: l'I.C. De Filippo (infanzia, Primaria e Media); il plesso Massimo Troisi di via Gianturco, la scuola Rodari in via Pini di Solimene, plesso Malaguzzi in via Manzoni; la scuola paritaria l'Arcobaleno in via Pittore, la scuola dell'infanzia paritaria I Cuccioli, via Manzoni; la scuola dell'infanzia plesso Pittore in via Pittore; la scuola primaria plesso Don Milani in via Cupa San Michele.