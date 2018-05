Senz'acqua venerdì e nel week end: disagi e scuole chiuse nel nolano

Disagi nell'erogazione idrica, a partire dalla notte del prossimo venerdì, nella zona del nolano. A monte dello stop previsto, dei lavori alla rete tra Nola e Saviano, che inizieranno dalle 23.30 di venerdì 11 maggio e proseguiranno fino alle 23.30 di domenica 13 maggio.

Non saranno coinvolti, a Polvica, rione Gescal, via Albertini, via De Nicola, via Lagno Rosario, via Trieste e traverse, mentre in piazza D’Armi sarà presente un servizio autobotte dalle 8.

Resteranno, venerdì, conseguentemente chiuse alcune scuole della città.

I disagi a Saviano sono previsti soprattutto invece in via Generale Alfieri, via Olivella, via Molino, via Cutoli, e nelle traverse della zona. Predisposte autobotti in via Giancora, angolo via Tappia Furignano, il 12 e il 13 a partire dalle ore 8.