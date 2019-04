Pozzuoli, il 26 aprile mancherà l'acqua a Lucrino e Arcofelice

Domani 26 aprile i residenti nei quartieri di Arco Felice e Lucrino, a Pozzuoli, resteranno senza erogazione di acqua potabile dalle 9:00 alle 14:00. Sono infatti programmati i lavori alla saracinesca idrica di via Miliscola (al confine con Bacoli). Zone interessate: Via Campi Flegrei, via Annecchino, Lido Augusto, Parco De Martino, traversa Raimondo Annecchino, I e II traversa Montenuovo Licola Patria, Parco Augusto, via Cacciapuoti, II traversa Miliscola (da piazza Aldo Moro a Lucrino), lago d'Averno e zone limitrofe, lago di Lucrino, via Tripergola, via Miseno, via Camilla, via Italia, traversa Italia, via Enea, via Icaro, via San Filippo, via Stufe di Nerone.