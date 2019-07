Pozzuoli senz'acqua per un giorno: disagi per mezza città

Saranno ore di disagio quelle di domani per la città di Pozzuoli. Martedì 16 luglio, dalle 9 alle 13, i quartieri più popolosi resteranno senz'acqua. Si tratta delle zone di Monteruscello, Monterusso, Licola, Cuma e la Domitiana. Queste aree rimarranno a secco a causa di lavori programmati alla rete idrica.

Le strade coinvolte

Queste, nel dettaglio, le strade coinvolte nel disservizio: via Monterusciello, tra il civico 45 fino all'incrocio con via Domitiana; via Conocchiella; via Pendio Monterusciello; traversa privata Monterusso; Parco Fausta e Parco Cuma; da via Montenuovo Licola Patria fino al Depuratore di Cuma; Parco La Palombara; Parco del Sole; Parco Azzurro; via Treppiccioni; Parco Enea e zone limitrofe; da via Arco Felice Vecchio alla via Provinciale Cuma Licola (comprese tutte le traverse); via delle Colmate (comprese tutte le traverse).