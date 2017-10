Stop all'acqua in 5 comuni nel napoletano: il motivo

GORI comunica che, per l’improvvisa rottura avvenuta in mattinata ad una condotta regionale DN 1300 in via Cangiani nel Comune di Scafati, è stata interrotta la fornitura idrica e pertanto sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione nell’intero territorio comunale di Pompei, Poggiomarino, Striano, Scafati e Terzigno.

I tecnici sono al lavoro per la riparazione del guasto. La regolare fornitura idrica dovrebbe essere ripristinata dalle ore 22:30 di oggi lunedì 16 ottobre.

Eventuali aggiornamenti saranno presenti nella sezione.

AVVISI all’UTENZA del sito www.goriacqua.com.