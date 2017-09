Sant'Anastasia e Pollena Trocchia senz'acqua: l'annuncio della Gori

Problemi nell'erogazione idrica sono stati annunciati per il prossimo lunedì dalla Gori nei comuni di Sant'Anastasia e Pollena Trocchia.

A Sant'Anastasia

Dalle 22 di lunedì 11 settembre alle 06 di martedì 12 settembre, numerose utenze resteranno senz'acqua per dei lavori programmati dall'azienda che gestisce il servizio. Le strade interessate sono via Primicerio e traverse incluso il parco Poggio Verde, via Casa Miranda, via Zazzera Madonnelle, via Zazzera Lo Pepe, via Padre e Pio, via Murillo di Trocchia, via Largo Donna Regina.

A Pollena Trocchia

Gori al lavoro a Pollena Trocchia invece da lunedì 11 settembre alle 22 a mercoledì 13 settembre alle 06. Interessati gli edifici in via Massa, Piazza Amodio, via Umberto I e traverse, via Kennedy, via Gramsci, via Foscolo, via Togliatti, via Cavalieri, via Vittorio Veneto, via Manzoni, via Alveo Pollena, via Cappelli, via Apicella e traverse ex Rione Micillo.