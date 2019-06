La denuncia: "Siamo senza acqua da giorni. Io e mia madre siamo pronte allo sciopero della fame"

"È cosi come ogni anno in estate. Manca l'acqua per intere giornate. Probabilmente per uso improprio da parte di alcuni. Durante l'inverno ci avevano assicurato che avrebbero fatto dei lavori per risolvere, ma niente. L'acqua è indispensabile, i miei genitori sono anziani e disabili. Ci sono famiglie con bambini ,l'acqua serve per tutto.Se non ci garantiscono il servizio che noi PAGHIAMO regolarmente, io e mamma siamo pronte ad iniziare lo sciopero della fame negi uffici di Abc, siamo disperate". E' la denuncia di Emma Errico per l'emergenza idrica che sta colpendo da giorni via Sartania nel quartiere di Pianura.

"La gente sta comprando l'acqua per riempire le autoclavi: 30 euro per 2000 litri", conclude Emma.