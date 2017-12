Lavori urgenti, manca l'acqua in tre paesi del napoletano

GORI comunica che a causa dell’installazione di un apparato idraulico su una condotta regionale DN600, finalizzata al miglioramento del servizio, dalle ore 14:00 di lunedì 4 dicembre alle ore 00:00 di martedì 5 dicembre sarà interrotta la fornitura idrica per le utenze dei seguenti Comuni:

Casamarciano – Zona 40 Moggi;

Cimitile - Zona Gescal e località Galluccio;

Camposano – Zona Gescal, Faibano e via Provinciale Nola per Cicciano (e relative traverse).

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.