Lavori ABC, niente acqua a Soccavo e zone limitrofe per alcune ore

ABC Napoli informa che, nell’ambito dei piani di miglioramento continuo del sistema acquedottistico, sarà necessario eseguire un primo importante intervento di potenziamento della rete idrica in via Cassiodoro.



I lavori, non rinviabili, inizieranno alle ore 21:00 di mercoledì 29 marzo e termineranno alle ore 7.00 di giovedì 30 marzo 2017 e pertanto sarà necessario sospendere la fornitura idrica nelle seguenti zone:

· Soccavo (nelle aree a ridosso di via Giustiniano, via Piave, via Nerva, viale Adriano, via Cassiodoro, Rione Traiano);

· Rione Loggetta;

Per tutta la durata dell’intervento, inoltre, potrebbero verificarsi fenomeni di riduzione di pressione, con probabile disalimentazione dei piani alti e medio alti nelle seguenti zone:

· Bagnoli (nelle aree a ridosso di viale Campi Flegrei, via Terracina e Agnano);

· Fuorigrotta (nelle aree a ridosso di via Leopardi, via Consalvo, via Bixio, via Terracina, viale Kennedy e parco San Paolo);

Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dai lavori, fenomeni di torbidità. Pertanto - raccomanda ABC Napoli - basterà far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.