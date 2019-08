Fuorigrotta-Bagnoli, interruzione dell'erogazione idrica: i tempi di ripristino

ABC informa che a causa di un guasto improvviso sul sistema di distribuzione principale, ha dovuto interrompere con urgenza l’erogazione idrica su Via Terracina, angolo Via Barbagallo.

La sospensione dell'erogazione riguarderà, oltre la stessa Via Terracina, la zona "alta" di Bagnoli e l'area circostante la Nato. Le squadre del Pronto Intervento sono già all'opera anche per garantire la piena operatività dell'ospedale San Paolo.

La riparazione è prevista per la tarda serata di oggi. A seguito delle manovre di ripristino potranno verificarsi fenomeni di torbidità. Si consiglia, pertanto, di far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.