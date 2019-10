Fuorigrotta, guasto alla rete idrica in alcune zone del quartiere

ABC informa che a causa di un guasto improvviso sul sistema di distribuzione principale, ha dovuto interrompere con urgenza l’erogazione idrica in Via Enea Zanfagna e zone limitrofe nel quartiere Fuorigrotta.

Le squadre sono già all'opera e la riparazione è prevista nella giornata di oggi.

A seguito delle manovre di ripristino potranno verificarsi fenomeni di torbidità. Si consiglia, pertanto, di far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.