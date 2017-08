Ercolano, mattinata senz'aqua: guasto alla rete idrica

Pesanti disagi stamattina ad Ercolano: una gran parte della città vesuviana è rimasta senz'acqua a causa di un improvviso guasto lungo la rete idrica. L'erogazione si è interrotta intorno alle 9.30. Come spiegato da Gori, che gestisce il servizio idrico locale, l'acqua è previsto torni intorno alle 16.

Numerose le aree interessate. Nel dettaglio, si tratta di Via Vesuvio, Via Croce dei Monti, Via Cupa dei Monti, Via Luigi Palmieri, Via San Vito, Via Arena San Vito, Via Marsiglia, Via Casevecchie, Via dello Sbirro, Traversa Palmarosa, Via ex Cook, Via dello Spacco, Via Morta Viola