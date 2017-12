Lavori urgenti alla condotta regionale, stop all'acqua in 7 comuni

GORI comunica che per consentire la riparazione urgente di una condotta regionale, dalle ore 14,00 di martedì 5 dicembre alle ore 02,00 di mercoledì 6 dicembre sarà interrotta la fornitura idrica per le utenze dei seguenti comuni:

Casamarciano – Intero territorio ad esclusione del Rione Gescal e zona 40 Moggi

Cicciano – Via Pertini, Via Miele, Via Benevento, Via Monte della Taglia, Via Roccarainola, Via Matteotti, Via Clanio e traverse;

Comiziano – Intero territorio;

Nola – Zona Castel Cicala, Castel Sant’Angelo e Cappella Santo Spirito;

Palma Campania – Intero territorio;

San Paolo Bel Sito – Intero territorio;

Tufino – Intero territorio.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.