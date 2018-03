Proroga allerta meteo, nuova sospensione idrica in alcuni comuni del napoletano

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo per gelate e temperature in diminuzione a giovedì 1 marzo. Pertanto, nell’ambito delle attività messe in campo per preservare le infrastrutture idriche dai possibili danni conseguenti ai forti abbassamenti delle temperature delle prossime ore, la GORI informa che verrà effettuata una chiusura del flusso idrico dalle ore 21:30 di stasera, fino alle ore 06:00 di domani, giovedì 1 marzo, per i seguenti comuni della provincia di Napoli:

Pimonte: tutto il territorio.

Massa Lubrense: Località Termini; Località S.Agata; Località Deserto; Località Torca; Località Santa Maria della Neve; Località Tore di Caso; località Monticchio; Località Metrano; Località Nastro Verde.

Vico Equense: Località Moiano (compreso Via R. Bosco dal bivio Faito al bivio Patierno); Località Patierno; Località Ticciano, Località Preazzano; Località Gradoni; Località Santa Maria del Castello; Località Arola; Località Lavinola; Località Marina di Vico; Località Seiano.

Pollena Trocchia: Via Kennedy; Via Gramsci; Via Foscolo; Via Togliatti; Via Cavalieri Vittorio Veneto; Via Manzoni; Via Alveo Pollena; Via Cappelli; Via Carcavone; Via Ippolito; Via Filosa; Via Monaco Filosa; Via Ciriello; Via Massaro; Via Lagno; Via Orto; Via Pennino; Via Leopardi; Via San Martino; Via Rampa Lieto; Via Duca della Regina; Via Carotenuto; Via Caracciolo; Via Alveo Caracciolo; Via Vigna; Via Trinchera; Rione de Matteis.

Sant’Anastasia: Via Primicerio e traverse (incluso il Parco Poggio Verde); Via Casa Miranda; Via Zazzera Madonnelle; Via Zazzera Lo Pepe; Via Padre e Pio; Via Murillo di Trocchia; Via Largo Donna Regina; Via Donizzetti.

San Sebastiano al Vesuvio : Via Panoramica Fellapane e traverse; Via Plinio e traverse; Via Degli Ulivi e traverse; Via Vesuvio e traverse; Via Palmieri e traverse; Via Regina Margherita; Via Roma; Via Conte Piromallo; Via Falconi e traverse; Via Matteotti e traverse, Via Libertà, Via B. Buozzi e traverse; Via Delle Acacie e traverse.