Città senz'acqua nel vesuviano: l'annuncio della Gori

Ancora un sospensione idrica nel vesuviano. A rimanere colpito è il comune di Cicciano che rimarrà senz'acqua per quattro ore. I disagi colpiranno gran parte della città e sono stati comunicati con una nota dalla Gori.

La nota

Gori comunica che per lavori programmati è stata decisa la sospensione dell'erogazione idrica dalle 10 alle 14 di lunedì 5 agosto 2019, nelle seguenti zone del comune di Cicciano:

via Caserta, via Gorizia, via Marisco, via Diaz, via Colasanto, viale Cimitero, via Ravelli, via Magnotti, via G. e O. De Sarno, viale delle Olimpiadi, via Olmo, via San Michele e relative Traverse