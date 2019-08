Guasto improvviso: Castellammare e Poggiomarino senz'acqua

Problemi con l'erogazione dell'acqua in provincia di Napoli. A essere colpite sono le città di Castellammare e Poggiomarino a causa di un guasto improvviso che coinvolge le due città. La Gori ha comunicato che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 15:30 alle 18:00 di martedì 6 agosto 2019, nelle seguenti zone del comune di Poggiomarino: via Nuova San Marzano, via XXIV Maggio, via XXV Aprile, via Scafati e tutte le relative traverse. Stesso discorso a Castellammare dalle 14:30 alle 17:30 a via Panoramica, zona Scanzano e tutte le relative traverse