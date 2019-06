Bacoli, l'annuncio del Comune: "Lunedì senz'acqua"

Un'area relativamente vasta della città di Bacoli sarà senz'acqua. A renderlo noto è lo stesso Comune flegreo attraverso un avviso diretto alla cittadinanza.

L'erogazione idrica, a causa della necessità di riparare un guasto, verrà sospesa nella giornata di lunedì dalle 8 del mattino alle 20 circa.

Le strade interessate saranno via Montegrillo, via delle Tenne Romane, via Lucullo, via Castello.