Lavori alle condotte, il 23 gennaio Pozzuoli resterà senz'acqua

L'Abc, l'azienda pubblica napoletana che si occupa dell'erogazione idrica, ha annunciato che il 23 gennaio prossimo verrà sostituito un misuratore in piazza Bagnoli, nel quartiere flegreo.

I lavori causeranno notevoli disagi a Pozzuoli: per effetto dell'intervento, dalle 10 alle 15 resteranno senz'acqua la zona di La Pietra, via Napoli, corso Umberto e le sue traverse, il centro storico, e fino a via Posano e via Annecchino.