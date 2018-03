Lavori ad una condotta, venerdì 16 Nola senz'acqua

Gori ha reso noto che dei lavori alla condotta idrica regionale, il prossimo venerdì 16 marzo, provocheranno l’interruzione della fornitura idrica in alcune zone di Nola.

Lo stop è programmato dalle ore 08:00 alle ore 20:00 nelle abitazioni afferenti alle seguenti strade: via Polvica, via San Pietro, via SS 7 bis, via Bari, via Foggia, via Lecce, via Verdi, via F. Napolitano, via De Sena, via Cimitile, via San Massimo, via Macello Vecchio, via Bellini, via Vivaldi, via Arvonia e traverse limitrofe.

"Si segnala – prosegue la Gori – che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti".

I lavori riguardano un inervento programmato di riparazione relativo ad una condotta della tratta Cancello-Monte Fellino. Al fine di contenere i disagi per l’utenza, la Gori ha predisposto il servizio sostitutivo a mezzo fontanine, in Piazza d’Armi e via Anfiteatro Laterizio.