Lavori alle tubature: il 15 gennaio manca l'acqua in cinque comuni napoletani

Per alcuni lavori alle tubature in zona vesuviana, il 15 gennaio mancherà l'acqua in alcuni comuni. Lo rende noto Gori Acqua. Di seguito i comuni interessati.

SAN GIORGIO A CREMANO: Dalle 18:00 di martedì 15 gennaio 2019 alle 02:00 di mercoledì 16 gennaio 2019. Strade interessate: Via Salvatore Di Giacomo, Via Giuseppe Di Vittorio, Via Buongiovanni, Via Figliola, Via Ugo La Malfa, Via Pittore, Via Giuseppe Verdi, Via Roberto Galdieri, Via Cupa San Michele, Via Giovanni Guerra, Via Don Giuseppe Morosini, Via Ferdinando Russo, Via Pietro Mascagni, Viale Bernabò, Viale Formisano, Via Rodolfo Stanziale, Via Emanuele Gianturco, Piazza Garibaldi, Via Vincenzo Mormone, Via Tufarelli, Via Domenico Scarlatti, Via Aldo Moro, Via Giacomo Brodolini, Via Pini Di Solimene, Via Tufarelli, Via Giosue' Carducci, Via Luca Giordano, Via Raffaele Viviani, Via Vittorio Bachelet, Via Alveo Farina, Via Giacomo Matteotti, Via Palmiro Togliatti, Via Salvo D'Acquisto, Via Salvator Rosa, Via Salvatore Pagliano, Piazza Sant'Aniello, Via Antonio De Curtis, Via San Giorgio, Viale Ferrovia, Via Filippo Turati, Via San Giorgio Vecchio, Via Giuseppe Guerra, Via Alessandro Manzoni, Via Cavalli Di Bronzo, Via Sant'Anna, Piazza Giordano Bruno, Via Patacca, Piazza San Pio Da Pietrelcina, Piazza Municipio, Via Gennaro Capuozzo, Via Ugo Foscolo, comprese tutte le traverse interposte tra le strade elencate.

ERCOLANO: Dalle 18:00 di martedì 15 gennaio 2019 alle 02:00 di mercoledì 16 gennaio 2019. Strade interessate: Via Madonnelle e traverse.

PORTICI: Dalle 18:00 di martedì 15 gennaio 2019 alle 02:00 di mercoledì 16 gennaio 2019. Strade interessate: Viale Cassano, Via Dei Cipressi, Via Canarde a San Pietro, Via Gioacchino Cardano, Via Madonnelle, Via Luigi Zuppetta, Via Salvatore Pagliano, Via Canarde a Sciuscelle, Via Campitelli, Via Picenna, Via De Nittis, Via Gravina, Via Edoardo Dalbono, Via Libertà (dall’ang. di via Aldo Moro all’ang. di Via Vincenzo Bianchi), Via Vincenzo Bianchi, Piazza Gravina, Via Giancarlo Siani, Piazza Sebastiano Poli, comprese tutte le traverse interposte tra le strade elencate

TORRE DEL GRECO: Dalle 18:00 di martedì 15 gennaio 2019 alle 02:00 di mercoledì 16 gennaio 2019. Strade interessate: Viale Campania, Via Alcide De Gasperi, Via Lucania, Via Calcutta, Via Del Cimitero, Via Molise, Via Calabria, Via Abruzzo, Vicolo II San Vito, Via Bassano, Via Purgatorio (dall'ang. di Via Sant'Antonio all'ang. di Via Circumvallazione), Via Nazionale (dall'ang. di Via Sant'Antonio all'ang. di Viale Lombardia), Via Milano, Via Emilia, Via Lucania, Via Calcutta, Via Del Cimitero, Via Molise, Via Marche, Via Abruzzo, Vicolo II San Vito, Via Litoranea, Via Ponte Della Gatta, Via Villa Prota, Via Lava Troia, Via Torretta Fiorillo, Viale Europa, Via Gurgo, Cupa Campanariello, Via Campanariello, Via Santa Maria La Bruna, Via Sannazzaro, Via Mortelle, Via Dei Cavatori, Via Pagliarone, Via Masseria Donna Chiara, comprese tutte le traverse interposte tra le strade elencate.

ROCCARAINOLA: Dalle 13:00 alle 19:00 di martedì 15 gennaio 2019. Strade interessate: Via Santa Lucia, Via 4 Novembre, Via Madonnella, Via Cirillo, Via Renola, Via Sant’Agnello, Via Taliento I e II trav, Via Matierno, Via Terra di sopra, Via Matteotti, Via Marconi, Via D’Avanzo, Via De Gasperi, Via Battisti, Via Mazzini, Via Martino, Via dei Caduti e trav, Via Nazario Sauro, Via Mameli, Via San Nicola, Via Tuoro Maio, Via della Cava, Via Rositi, Via Madonna del Pianto.