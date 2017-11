Lavori improrogabili alla rete idrica: le zone in cui mancherà l'acqua

Notizie da Abc: la fornitura idrica sarà sospesa nei fabbricati in via Luigia San Felice, via Palizzi, salita Petraio, gradini Petraio, discesa Petraio, via G. Toma.

La sospensione serve a risolvere un guasto alla rete idrica. I lavori, non rinviabili, termineranno nella tarda serata di oggi e contestualmente riprenderà la fornitura idrica.

Le manovre potrebbero interessare anche aree limitrofe e causare torbidità dell'acqua, che basterà far scorrere.