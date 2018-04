Ha 50 arresti cardiaci in pochi giorni: giovane mamma salvata con una operazione "record"

È sana e salva, dopo essere stata sottoposta ad un'operazione “da record” al Policlinico San Donato di Milano. Il calvario di Katia, napoletana di 31 anni e madre di una bimba di appena tre mesi, inizia a Pasqua. In vacanza in città col marito Fabio, è colta da 50 arresti cardiaci in soli sei giorni, dal 31 marzo al 5 aprile.

A raccontarlo è il Corriere della Sera. La donna, ricoverata all'Ospedale del Mare, pare essere in una situazione senza via d'uscita. I medici chiedono un consulto a Carlo Pappone, chirurgo campano che lavora da anni a Milano. È lui che si prende la responsabilità di un intervento mai provato prima, che di fatto le salverà la vita.

La Regione Campania mette a disposizione di Katia un aereo militare con un team di rianimatori per trasferirla a Milano. In volo la donna incorre in otto arresti cardiaci: soltanto l'uso del defibrillatore riesce a tenerla in vita. Arriva quindi in ospedale per l'intervento. “La grave aritmia di Katia è una fibrillazione ventricolare provocata da alcune cellule impazzite nel sistema elettrico del cuore – ha spiegato il chirurgo Carlo Pappone al Corriere – Bisogna eseguire un’ablazione particolare, difficile ma possibile. Bisogna raggiungere il punto esatto ed intervenire. L’operazione è eccezionale perché per agire ci sono solo pochi secondi a disposizione, tra una fibrillazione e l’altra. Nel mondo, questo intervento è già stato eseguito, ma il bersaglio era fisso e la fibrillazione era avvenuta in precedenza, nei giorni o nei mesi precedenti, consentendo dunque una precisa localizzazione del problema".

L'operazione riesce, e Katia ora sta bene. Uscita dal coma, non ha avuto alcuna conseguenza neurologica e sta per tornare a casa. Incredula di quanto le è accaduto e felice di poter crescere sua figlia. La notizia su MilanoToday.it