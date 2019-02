Giovanissima mamma muore in ospedale: l'Asl fa chiarezza sulle cause

L'Asl Napoli 3 Sud ha diffuso una nota a proposito del tragico decesso di una 27enne avvenuto la scorsa notte al San Leonardo di Castellammare. La donna, nata a San Giorgio a Cremano e residente a Torre del Greco, aveva raggiunto il nosocomio ieri mattina. Inizialmente si era parlato di un sospetto caso di meningite, ma l'Azienda parla di una possibile morte per sepsi.

"Le condizioni della paziente, giunta in ospedale nel corso della mattinata di ieri alle ore 11:40 per uno stato di malessere diffuso, sono imprevedibilmente e improvvisamente diventate critiche durante l'osservazione in pronto soccorso – spiega l'Asl in una nota – richiedendo l’assistenza rianimatoria. Purtroppo, nonostante tutti i tentavi effettuati, la paziente è deceduta alle 3:30 di questa mattina".

"Durante il ricovero sono stati svolti anche accertamenti per la conferma del sospetto clinico di sepsi infettiva. Sono stati messi in atto con grande tempestività tutti gli interventi previsti in questi casi da parte dei sanitari intervenuti (medici d'urgenza, rianimatori, infermieri). È stata attivata immediatamente, come da prassi, una valutazione interna del percorso clinico-assistenziale ed è stato richiesto un riscontro diagnostico per accertare le cause di questo evento così drammatico", prosegue Asl Napoli 3 Sud.

"II dipartimento di prevenzione Asl Napoli 3 Sud – prosegue la stessa azienda sanitaria – si è subito attivato per effettuare l’indagine epidemiologica per valutare se sono necessarie le misure di sorveglianza e profilassi previste. Pur comprendendo lo stato di preoccupazione creato da questa drammatico evento, si chiarisce che al momento non esiste una situazione di allarme o di emergenza. L'Asl Napoli 3 Sud monitorerà costantemente i risultati della sorveglianza per l'adozione di eventuali misure supplementari".

La sepsi, o setticemia, è una sindrome caratterizzata da un'abnorme risposta infiammatoria dell'organismo alla presenza di un'infezione,