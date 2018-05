Commercio di schiavi e prostituzione, arrestata in Germania la Maman 44enne

Al termine d'una complessa e paziente attività investigativa effettuata dal personale della Squadra Mobile - Sezione Criminalità Straniera, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e l'Interpol, il 3 maggio veniva tratta in arresto, dalla polizia in servizio nell'aeroporto di Francoforte in Germania, la cittadina extracomunitaria Abieyuwa Imasogie, 44 anni. La donna era stata colpita da ordine di esecuzione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Napoli, dovendo espiare sedici anni di reclusione, perché destinataria di mandato di arresto internazionale per il reato di tratta e commercio di schiavi, sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù.



La polizia già nel 2015 aveva chiesto mandato di arresto internazionale perché si era accertato che la donna si era rifugiata in territorio straniero - in Irlanda.