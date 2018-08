Violenze nei confronti della madre: in carcere

Continuava a maltrattare la madre nonostante fosse in libertà vigilata per questo motivo. Così è finito in carcere un 36enne di Gragnano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, estorsione e danneggiamento. La vittima era la madre di 63 anni che aveva trovato il coraggio di denunciare il figlio diverse volte nell'ultimo anno. In un primo momento è arrivata la decisione di sottoporlo alla libertà vigilata con obbligo di permanenza in casa dalle 20 alle 8.

I maltrattamenti però sono continuati, sempre per lo stesso motivo: la droga. Era per questo che arrivava anche a picchiare la madre pur di avere soldi. Fino all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Torre Annunziata ed eseguita dai carabinieri della stazione di Gragnano.