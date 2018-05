Maltrattava la moglie: arrestato pregiudicato

Un pregiudicato di 38 anni è stato arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L’arresto è scattato in seguito ad una segnalazione di lite in famiglia diramata dal 113. Sul posto, in un appartamento in via Garibaldi a Frattamaggiore, sono giunti gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato. In casa c’era l’intera famiglia: madre, padre e due bambini.

Lì hanno trovato hanno trovato il 38enne in stato di forte agitazione che inveiva contro la moglie e, all’arrivo dei poliziotti ha rivolto la sua violenza nei loro confronti tentando di cacciarli fuori da casa sua, sferrando calci e pugni e minacciandoli persino di morte se lo avessero arrestato. Gli agenti hanno prima messo in sicurezza i bambini e la moglie. Poi, non senza difficoltà, hanno bloccato l’uomo.

Uno dei poliziotti è dovuto ricorrere alle cure sanitarie. Anche la moglie è stata portata in ospedale dove le hanno diagnosticato evidenti escoriazioni e contusioni su tutto il corpo oltre ad una ferita al naso che ha richiesto una prognosi di 15 giorni. Il 38enne è stato arrestato e sarà sottoposto al giudizio con rito per direttissima presso il Tribunale di Napoli nord