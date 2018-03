Terzigno: prova ad uccidere la moglie. Arrestato in tempo

Una città maledetta. Sembra essere diventata così Terzigno nelle ultime ore. Dopo l'uccisione di Imma Villani ad opera del marito Pasquale Vitiello, un'altra donna ha rischiato la vita nelle ultime ore per mano del marito. Nella cittadina vesuviana un uomo di 48 anni è stato arrestato stamattina dalla polizia. È accusato di lesioni e maltrattamenti nei confronti della moglie. Non si tratta della prima volta che si verifica un episodio del genere. L'arrestato, 14 anni fa, aveva già picchiato la donna mandandola in ospedale e costringendola ad un'operazione d'urgenza per lesioni interne con conseguenze gravi per la sua salute.

Una serie di interventi chirurgici fino ad arrivare a tre settimane fa quando la donna è tornata in ospedale per dei pugni avuti dal marito. Nonostante questi maltrattamenti e il ricorso all'intervento delle forze dell'ordine, la donna non aveva denunciato fino a questa mattina quando ha trovato il coraggio. L'uomo l'ha allora aspettata nel giardino di casa armato di una mazza di ferro. Con dei messaggi Whatsapp l'ha anche minacciata di morte e, nonostante l'avesse provato a calmare, la moglie ha chiesto la figlia di avvertire la polizia. Gli agenti hanno stretto le manette ai polsi all'uomo immediatamente. Era ossessionato dall'idea che la moglie lo tradisse.