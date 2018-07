Dieci anni d'inferno: la denuncia della madre

Dieci anni di maltrattamenti. Dieci anni d'inferno per i quali ha trovato finalmente la forza di denunciare. Protagonista è una donna di 72anni che ha denunciato il figlio per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato un 36enne del posto. I militari hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Nola.

Tutto è partito grazie alla denuncia dell'anziana che subiva i maltrattamenti del figlio da dieci anni. Alla base c'era la sua dipendenza dagli stupefacenti per i quali era disposto a tutto. Anche a rubare i soldi alla madre nonostante lei li nascondesse in vari punti della casa. La donna non è riuscita più a resistere alle violenze e così il figlio è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.