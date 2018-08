Violento con i genitori: allontanato da casa

Non potrà tornare nell'abitazione in cui vive con i genitori. Quella stessa casa che è stata per troppo tempo teatro delle sue violenze. È quello che è stato deciso ai danni di un 45enne di Piscinola, accusato di maltrattamenti in famiglia. A fermarlo sono stati i carabinieri della stazione Marianella che sono intervenuti questa mattina presso la seconda traversa di via Janfolla.

Lì si stava verificando una violenta lite familiare. Protagonista il 45enne, in evidente stato di ebrezza, che stava aggredendo il genitori. Aveva praticamente sfasciato la casa prima di cominciare ad attaccare i genitori. Sono arrivati prima i militari che lo hanno denunciato per maltrattamenti oltre che allontanarlo dall'abitazione.