Maltrattamenti in famiglia, arrestato 29enne

Intrvento dei carabinieri in vico Pergola all'Avvocata, nei pressi del Teatro "De Filippo", per un caso di maltrattamenti in famiglia.

Un 29enne è stato infatti arrestato dai militari dell'arma, intervenuti tempestivamente sul posto, dopo reiterate violenze ai danni dei familiari.

Il giovane, dopo aver brandito un coltello in maniera minacciosa, ha tentato la fuga, ma è stato prontamente disarmato e bloccato dai carabinieri. Sul posto molti curiosi, che hanno assistito alla scena.

L'arma è stata sequestrata e il 29enne tradotto in carcere.