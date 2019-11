Maltempo: si apre una voragine ai Camaldoli

Continua a far danni il maltempo che da giorni imperversa su Napoli e provincia. Gli ultimi disagi in ordine di tempo sono quelli che sono stati provocati ai cittadini dei Camaldoli. Questa sera si è aperta l'ennesima voragine nei pressi di via Camillo Guerra. Al momento non ci sono notizie di eventuali ferimenti ma a subire le conseguenze è stato il traffico dell'area che è andato letteralmente in tilt.

I cittadini della zona sono rimasti bloccati in auto per ore, complice anche l'ora di punta dei rientri nel quartiere collinare. Stessa sorte era capitata poco prima a via Leonardo Bianchi nei pressi della zona ospedaliera dove aveva ceduto anche in quel caso il manto stradale. Intanto è stata prorogata anche per domani l'allerta meteo di colore giallo.