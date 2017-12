Maltempo, il volo da Genova viene annullato: passeggeri a Napoli in autobus

L'allerta meteo che sta interessando in questa ore l'intera penisola italiana rende particolarmente rischiosi i collegamenti aerei. In particolare, disagi si registrano nell'aeroporto di Genova, Cristoforo Colombo. Un volo per Napoli è stato posticipato più volte e infine annullato. I passeggeri, dopo lunghe attese, sono stati ospitati su un autobus diretto nel capoluogo campano. Sull'autobus, nonostante le comprensibili lamentele, ai passeggeri è stato offerto un pasto frugale. La durata di un viaggio in autobus da Genova a Napoli è di circa 7 ore, in aereo di un'ora e venti minuti.