Vento forte, uomo colpito da una lamiera: in ospedale

C'è ancora un altro ferito per il maltempo di questi giorni. A farne le spese è un uomo a Pompei dove è stato colpito da una lamiera. L'incidente è accaduto nella giornata di ieri, flagellata dalle basse temperature e dal vento forte. L'uomo stava camminando a piedi nella località Tre Ponti dove è stato raggiunto da un pannello in lamiera volato via da qualche palazzo in zona.

L'incidente

Il pannello ha colpito di striscio la vittima provocandogli una ferita che ha reso necessario il trasferimento all'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase. La ferita è stata suturata e la vittima poi dimessa senza ulteriori problemi. Solo un grande spavento e una ferita che gli ricorderà il maltempo di questi giorni. A dare notizia dell'incidente è stato il Fatto vesuviano.