Vento forte: incidente nel porto di Napoli

Paura per i viaggiatori di una nave veloce nel porto di Napoli. Una raffica di vento ha provocato un incidente all'imbarcazione con a bordo diverse. Lo scafo ha urtato con la poppa contro la banchina del molo Beverello durante l'attracco. Solo l'abilità del comandante ha evitato che urtasse anche contro un aliscafo. L'incidente non ha provocato nessun ferimento a bordo, solo tanto spavento tra i viaggiatori.

La nave veloce “Isola di Capri” della Caremar era diretta all'isola quando è stato deciso l'attracco al molo Beverello per le avverse condizioni meteorologiche. Normalmente lo scalo sarebbe dovuto essere Calata di Massa ma per evitare problemi è stato evitato. L'imbarcazione, dopo l'urto contro la banchina è stata controllata e rimessa in condizione di salpare verso Capri.