Maltempo, disagi nei collegamenti per le isole: aliscafi fermi

Problemi anche oggi nei collegamenti marittimi tra Ischia, Procida e Napoli.

Le condizioni meteo sfavorevoli hanno determinato aliscafi fermi in porto e collegamenti a singhiozzo, con soltanto le navi traghetto partite.

In particolare, è stata del tutto sospesa l'attività nel porto di Forio (che è collegato solo dagli aliscafi) ed è molto ridotta quella degli approdi di Casamicciola, Ischia e Procida. Lì, operano al momento soltanto le navi in arrivo o in partenza per Napoli o Pozzuoli.

Cancellate anche alcune corse di navi, rendendo problematica la mobilità marittima per le due isole. La situazione non pare destinata a migliorare nel corso della giornata a causa del forte vento di libeccio che continua a battere sul golfo.