Maltempo a Napoli, mareggiata sul lungomare

Il maltempo a Napoli torna a farsi sentire. Numerosi i disagi provocati dalle piogge e dal vento forte che stanno colpendo, soprattutto dal primo pomeriggio di oggi, la città e l'hinterland. Al di là di una spettacolare mareggiata registratasi sul lungomare, i collegamenti con le isole del golfo procedono a singhiozzo, la pioggia sta rallentando di molto il traffico e, in alcune zone – causa vento – sono state segnalate cadute di calcinacci.

Difficile soprattutto la situazione dei collegamenti marittimi. Moltissime le corse sospese o cancellate, e fermi anche i “Fast Ferry” della Snav ad eccezione di quelli sulla tratta Sorrento-Capri. La compagnia Navigazione libera del Golfo ha sospeso le corse da Napoli per Capri e viceversa, mentre Alilauro ha sospeso tutti i collegamenti da e per Ischia Porto, Forio e Sorrento. Cancellate anche le corse mattutine degli aliscafi Caremar per Ischia e Procida.

La Protezione civile aveva diffuso già ieri un avviso di criticità meteo di colore giallo per piogge e temporali, che si prevede possano durare fino a mezzanotte. “Piogge, unite all'aumento delle temperature – ha specificato la Protezione civile – accresceranno il pericolo di crollo o scivolamento dei cumuli di neve e delle formazioni di ghiaccio da tetti e cornicioni”.