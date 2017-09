Maltempo su Napoli, de Magistris: "Il Governo trovi le risorse e ci aiuti"

Ribadendo quanto già affermato venerdì, dopo la prima ondata di maltempo a Napoli, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha puntato il dito contro il Governo centrale, reo di trascurare i comuni. "La lotta dovrà essere sempre dura e determinata in difesa dei beni comuni. Senza confini, unendo le persone nella partecipazione e nella lotta. Dai terremoti, alla siccità, agli incendi, ai nubifragi, al dissesto idrogeologico", ha scritto il primo cittadino su facebook. "È vergognoso lasciare senza risorse i territori, senza difese gli abitanti e mettere con il cerino in mano i sindaci. Non è più sopportabile che i Governi trovino miliardi per salvare banche e miliardi per armi di distruzione di massa e non vogliano predisporre norme, provvedimenti e risorse per tutelare, valorizzare e mettere in sicurezza la bellezza della nostra Italia. [...] Bisogna arrestare questa corsa distruttiva attuando la Costituzione e rimuovendo gli ostacoli che impediscono lo sviluppo delle persone".