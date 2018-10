Maltempo: tutte le strade chiuse a Napoli

Sarà una giornata di forti disagi quella di domani a Napoli. Il Comando dei carabinieri, in collaborazione con il servizio di emergenza del 112, ha comunicato tutte le strade interdette a Napoli in seguito all'emergenza meteo.

In entrambi i sensi di marcia: via Cimarosa, via Tasso, via Girolamo Santacroce, via Ciro a Mergellina, Calata Capodichino, via Petrarca. Nei sensi della rotonda di via Manzoni e le strade limitrofe sono chiuse al traffico sia di auto e moto veicoli che pedonale. Inoltre nella zona dei Colli Aminei - nella zona del Vomero - nella zona di Fuorigrotta potranno esserci forti disagi nei giorni successivi.