Paura a Torre del Greco, dove a causa del maltempo, che si sta abbattendo su Napoli e provincia, si stanno verificando numerosi allagamenti, in particolare in via Resina nuova e via Montagnelle.

A preccupare sono i torrenti d'acqua che scendono dal Vesuvio sulla città, acuiti dai roghi della scorsa estate, che hanno prodotto nuovi problemi idrogeologici nella zona vesuviana.

Disagi anche a Trecase.